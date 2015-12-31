Блокировка Ленинградского моста в Омске. Мэрия принимает меры

Мэрия также сообщает, что в местах всех стихийных парковок на Ленинградском мосту, на съезде с него, а также на проезжей части по улице 3-я Островская теперь парковаться запрещено – установлены специальные запретительные знаки. Теперь брошенные где попало машины, не будут сужать проезд, аварийных ситуаций на дорогах должно стать значительно меньше.