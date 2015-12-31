Блокировка Ленинградского моста в Омске. Мэрия принимает меры

Первая часть новостного заголовка, надеемся, уже в прошлом. Именно так начинался 2015-й в Омске. Открытие ледового городка «Беловодье» год назад, 1 января, и работа этого парка в последующие дни новогодних каникул, вызвало глобальную проблему –
Яндекс.Пробки показывал Ленинградский мост либо наполовину «покрасневшим» – чаще машины скапливались на полосе с правого берега на левый. А в часы пик весь мост вставал в обоих направлениях.
Схема: Яндекс.Пробки (начало января 2015 года)
Проблема казалась неразрешимой. Люди ехали, парковались у парка, «под мостом», а те, кто не смог туда попасть, бросали машины прямо на мосту, в крайне правом ряду, сужая и без того не слишком широкий мост.
Наконец, 31 декабря 2015 года, за сутки до открытия «Беловодья», которое, напомним, пройдет 1 января 2016 года в 10 часов утра, пресс-служба администрации Омска сообщила – количество парковочных мест близ ледового городка будет увеличено более чем в 2 раза.
Мэрия организовала 1 и 2 января 732 парковочных машиноместа на территории ДОСААФ, в том числе под трибунами мотодрома и на площадках для приема экзаменов автошколы. Это более чем в 2 раза больше, чем в январе 2015 года.
Единственно, мэрия отметила, что с 3 по 11 января на мотодроме будут проходить соревнования, и количество парковочных мест сократиться до 626. Но если соблюдать ПДД, то этого будет достаточно.
Указатели, помогающие автолюбителям сориентироваться, куда парковать свои машины, на местах уже установлены. Проведена уборка снега на территории парковок и на подъездных путях.
Мэрия также сообщает, что в местах всех стихийных парковок на Ленинградском мосту, на съезде с него, а также на проезжей части по улице 3-я Островская теперь парковаться запрещено – установлены специальные запретительные знаки. Теперь брошенные где попало машины, не будут сужать проезд, аварийных ситуаций на дорогах должно стать значительно меньше.
Напомним, ледовый городок «Беловодье» в 2016 году кроме уже традиционных ледяных скульптур, театральных представлений и громадной горки, откроет для посетителей каток, и даже метрополитен!
Похоже, фантазия у организаторов этого зимнего чуда действительно безгранична.
Верхнее фото: январь 2015 года
Фото пробок: январь 2015 года
Фото в тексте: городок «Беловодье 2016» во время подготовки к открытию (23 декабря 2015 года)