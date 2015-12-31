Авария под Омском: ВАЗ и микроавтобус. Четверо погибли, выжила женщина

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции поздно вечером. На трассу Называевск-Исилькуль в Называевском районе Омской области срочно выехали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели МЧС.
Предварительно установлено, что в районе 32-го километра указанной автодороги столкнулись «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Toyota Town».
Не обошлось без жертв – оба водителя, а также два пассажира а/м «ВАЗ», скончались на месте происшествия. Выжила женщина, которая была в салоне микроавтобуса. Она доставлена в больницу. Проводится проверка.
На месте происшествия от МЧС привлекались два сотрудника и одна единица спецтехники.
По материалам пресс-служб УГИБДД УМВД России по Омской области и МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация