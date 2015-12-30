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Заявление мэра Омска Вячеслава Двораковского

30 декабря 2015, 16:44
Перемены в городе.

Вышел видеоролик с новогодним обращением мэра Омска Вячеслава Двораковского к гражданам. Праздничное поздравление опубликовано на официальном сайте администрации города.

По традиции градоначальник подвел итоги 2015 года, перечислив, чего удалось достичь, и обозначил перспективы на будущий год. В своей речи мэр упомянул о самых маленьких горожанах, которых удалось обеспечить местами в детских садах, о крупных дорожных объектах: участке на улице Завертяева, реконструкции улицы Андрианова. Также Двораковский вспомнил о семьях, которые теперь могут провести праздники в новых квартирах.

#Новости#Политика#Город
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