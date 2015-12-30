Заявление мэра Омска Вячеслава Двораковского

По традиции градоначальник подвел итоги 2015 года, перечислив, чего удалось достичь, и обозначил перспективы на будущий год. В своей речи мэр упомянул о самых маленьких горожанах, которых удалось обеспечить местами в детских садах, о крупных дорожных объектах: участке на улице Завертяева, реконструкции улицы Андрианова. Также Двораковский вспомнил о семьях, которые теперь могут провести праздники в новых квартирах.

