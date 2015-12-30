Владимир Путин освободил россиян от платы за капремонт

Владимиром Путиным был подписан закон, который дает право властям регионов освобождать одиноких пенсионеров, возраст которых превышает 80 лет, от взносов на капремонт,
Помимо этого, подписанным Президентом РФ документом предусматривается скидка в размере 50% одиноким гражданам, возраст которых выше 70 лет. Также в законе предусматривается возможность скидки в аналогичном размере для детей-инвалидов, граждан, имеющих детей инвалидов, и инвалидов I и II группы. Внесенные изменения вступят в силу уже 1 января 2016 года.
В пояснительной записке к документу отмечается, что пенсионеры вынуждены оплачивать непроизведенные работы и неполученные услуги по капитальному ремонту, сроки проведения которого определены в интервале от 25 до 30 лет, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, дополнительные расходы у одиноко проживающих пенсионеров, возраст которых выше 80 лет, в пользу уплаты взносов на капитальный ремонт ведет к снижению уровня их социальной защищенности.
В Госдуму данный законопроект был внесен депутатами, представляющими партию «Справедливая Россия», изначально в нем говорилось лишь о скидках для россиян, возраст которых больше 80 лет. Закон был поддержан «Единой Россией» с добавлением остальных пунктов.
Фото: kremlin.ru