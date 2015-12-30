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Владимир Путин освободил россиян от платы за капремонт

30 декабря 2015, 13:42
Решение Президента РФ.

Владимиром Путиным был подписан закон, который дает право властям регионов освобождать одиноких пенсионеров, возраст которых превышает 80 лет, от взносов на капремонт, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, подписанным Президентом РФ документом предусматривается скидка в размере 50% одиноким гражданам, возраст которых выше 70 лет. Также в законе предусматривается возможность скидки в аналогичном размере для детей-инвалидов, граждан, имеющих детей инвалидов, и инвалидов I и II группы. Внесенные изменения вступят в силу уже 1 января 2016 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что пенсионеры вынуждены оплачивать непроизведенные работы и неполученные услуги по капитальному ремонту, сроки проведения которого определены в интервале от 25 до 30 лет, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, дополнительные расходы у одиноко проживающих пенсионеров, возраст которых выше 80 лет, в пользу уплаты взносов на капитальный ремонт ведет к снижению уровня их социальной защищенности.

В Госдуму данный законопроект был внесен депутатами, представляющими партию «Справедливая Россия», изначально в нем говорилось лишь о скидках для россиян, возраст которых больше 80 лет. Закон был поддержан «Единой Россией» с добавлением остальных пунктов.


Фото: kremlin.ru

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