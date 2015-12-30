Владимир Путин освободил россиян от платы за капремонт

В пояснительной записке к документу отмечается, что пенсионеры вынуждены оплачивать непроизведенные работы и неполученные услуги по капитальному ремонту, сроки проведения которого определены в интервале от 25 до 30 лет, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, дополнительные расходы у одиноко проживающих пенсионеров, возраст которых выше 80 лет, в пользу уплаты взносов на капитальный ремонт ведет к снижению уровня их социальной защищенности.