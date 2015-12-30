Вера Брежнева разделась для мужского журнала 18+

Конечно, подписчики ее страниц в Instagram и Facebook незамедлительно прокомментировали новые эротичные изображения своего кумира: «Вера – вы прекрасна», «Верочка как всегда шикарна», «Нереально красивая!» и даже «Очень стильно и эротично. Чтоб все женщины так за собой следили»