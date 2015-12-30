Вера Брежнева разделась для мужского журнала 18+

Недавно вышедшая замуж за продюсера Константина Меладзе российско-украинская звезда Вера Брежнева порадовала поклонников серией откровенных фотоснимков, сделанных для мужского журнала XXL.
Часть кадров стали доступны еще до выхода номера за январь-февраль 2016 года благодаря публикации самой Веры Брежневой на своей странице в Facebook. На снимках модно увидеть идеальное тело звезды шоу-бизнеса.
Ей 33 года? Да ну – скажете тоже. Вера выглядит значительно моложе. Она в прекрасной форме и ее песни всё также популярны, как и в годы выступления в мега-хитовой группе «ВИА Гра».
Конечно, подписчики ее страниц в Instagram и Facebook незамедлительно прокомментировали новые эротичные изображения своего кумира: «Вера – вы прекрасна», «Верочка как всегда шикарна», «Нереально красивая!» и даже «Очень стильно и эротично. Чтоб все женщины так за собой следили»
Кстати, сама Вера прямо сейчас занимается приготовлениями к встрече Нового года и советует всем не забыть сделать добрые дела и кому-нибудь помочь.
Фото: facebook.com/BrezhnevaVera/