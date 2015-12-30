В Омске маршрутка врезалась в припаркованный Volkswagen – пострадавшие

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе поступила в дежурную часть полиции 30 декабря во второй половине дня.
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «ГАЗ-322132», мужчина 1971 г.р., двигаясь по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводской, в районе дома номер 45 врезался в припаркованный у края дороги а/м «Volkswagen».
В результате автоаварии пострадали пассажиры микроавтобуса – мужчина и женщина. Они доставлены в больницу. Маршрутка следовала рейсом №323. Всего в ней находилось восемь человек. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по омской области
Фото: иллюстрация