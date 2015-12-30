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В новом году омичи получат 23 миллиарда рублей

30 декабря 2015, 11:07
Правительство приняло проект закона.

В 2016 году в Омской области выделят 23 миллиарда рублей на оказание бесплатной медицинской помощи. Проект приняли на очередном заседании регионального правительства.

Объем финансирования территориальной программы в следующем году составит 23,16 миллиарда рублей. Проект закона об утверждении государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи приняли на заседании правительства Омской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.

На 1,3 тысяч операций увеличится число оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи. Из средств ОМС на данные цели выделят свыше 876 миллионов рублей. Такое решение позволит провести около 6 тысяч операций.

В 2016 году в перечень организаций, оказывающих бесплатную медицинскую помощь, включено 138 учреждений, что на 8 больше, чем в 2015 году.


Фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)

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