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Цены на автомобили подскочат на 200 тысяч – известны марки

30 декабря 2015, 12:40
Серьезные изменения стоимости транспортных средств.

Уже четыре автомобильные компании заявили о росте грядущем с 1 января 2016 года повышении цен на свои машины.

Цены на весь модельный ряд будут подняты «УАЗом». В пресс-службе Sollers отметили, что ожидается рост стоимости внедорожников на 2-3%. Кроме того, подорожает весь модельный ряд Renault ориентировочно на 5%, сообщает агентство «Автостат».

Розничные цена на Chevrolet Niva будут повышены GM-АвтоВАЗ на 16-17 тысяч рублей, в зависимости от комплектации автомобиля. В компании увеличение стоимости объясняют внешними факторами и подорожанием комплектующих изделий.

Также компанией Volvo Car Russia было объявлено об внесение изменений в прейскурант на ряд внедорожников и легковых автомобилей 1 января 2016 года. Отмечается, что стоимость пакетов и опций изменяться не будут. Таким образом, рекомендованная цена на седан S60 поднимется на 65 тысяч рублей, также вырастут цены на все модели линейки XC. Стоимость на новейшую модель Volvo – внедорожник XC90, вырастет сразу на 220 тысяч рублей, что касается V60 Cross Country, S60 Cross Country и S80, автомобили должны войти в 2016 год без ценовых изменений.

В СМИ также появлялась информация о грядущем повышении цен на автомобили марок Hyundai (+5%) и Skoda (+3%). Отмечается, что изменения вряд ли коснуться модели Solaris. Официально подтверждения или опровержения данной информации от автопроизводителей еще не поступало.


Фото: иллюстрация

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