Цены на автомобили подскочат на 200 тысяч – известны марки

Также компанией Volvo Car Russia было объявлено об внесение изменений в прейскурант на ряд внедорожников и легковых автомобилей 1 января 2016 года. Отмечается, что стоимость пакетов и опций изменяться не будут. Таким образом, рекомендованная цена на седан S60 поднимется на 65 тысяч рублей, также вырастут цены на все модели линейки XC. Стоимость на новейшую модель Volvo – внедорожник XC90, вырастет сразу на 220 тысяч рублей, что касается V60 Cross Country, S60 Cross Country и S80, автомобили должны войти в 2016 год без ценовых изменений.