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ЦБ России с 2016 года начинает выпуск новых денег: старые тоже оставят

30 декабря 2015, 14:44
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.

Банков России было принято решение о замене изображения аверса (главной, лицевой стороны монеты) российских монет. Сейчас на данной стороне чеканится эмблема Банка (орел без регалий), с 2016 года его место займет герб России – орел с регалиями власти: скипетр, короны и державы.

ЦБ отмечается, что физические характеристики и массогабаритные параметры монет с измененным аверсом сохранятся. Находящиеся сейчас в обращении монеты Банка России по-прежнему будут являться законным средством наличного платежа, сообщается на сайте регулятора.



На сегодняшний день российские монеты номиналом в 1, 2, 5, 10 рублей оформляются с аверсом образца 1997 года. Чеканка монет с орлом без регалий власти началась в 1992 году, на тот момент государственный герб РФ еще не был утвержден.

Стоит отметить, что герб России уже чеканился на монетах, которые были посвящены Олимпиаде в Сочи, с 2011 по 2014 год.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: cbr.ru

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