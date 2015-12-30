Tele2 подготовила сеть в Омской области к Новому году

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об окончании подготовки сети к повышенным нагрузкам в праздничные дни. Пик нагрузки на сеть традиционно ожидается в новогоднюю ночь, с 23:30 до 01:30.
Для обеспечения бесперебойной работы сети в новогодние праздники технические специалисты компании Tele2 провели комплекс профилактических работ в сети. В частности, были проведены расширения каналов связи между Tele2 и остальными операторами региона.
Также в канун Нового года технические специалисты Tele2 провели проверку качества сети в местах планируемых праздничных гуляний. По её итогам были оптимизированы настройки сетей 2G и 3G для повышения доступности голосовой связи и передачи возросшего объема интернет-трафика.
Олег Руф, технический директор омского филиала Tele2:
«Мы уверены, что проведённые нами работы позволят абонентам поздравить друг друга, всех друзей и близких с Новым годом любым удобным им способом – звонком или сообщением. А благодаря увеличению емкости и настройке сети 3G наши абоненты также смогут делиться новогодними фотографиями и видеозаписями в социальных сетях и мессенджерах».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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