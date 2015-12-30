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Стрельба на дороге в Омске: девушке с пистолетом вынесли приговор

30 декабря 2015, 13:11
Не поделили полосу.

Оксане Кижнеровой, выстрелившей из пневматического пистолета в сторону автомобиля, вынесли приговор. Девушке назначили 200 часов обязательных работ.

Сегодня, 30 декабря, суд вынес решение по уголовному делу в отношении 24-летней спортсменки. Ее признали виновной в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего его кратковременное расстройство или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, 18 августа днем Кижнерова, будучи лишенной прав на 1,5 года, ехала за рулем Toyota Altezza по улице Думской. У светофора на пересечении с улицами 10 лет Октября и М. Жукова между кикбоксершей и водителем другого авто произошел конфликт, в ходе которого она по незначительному поводу выстрелила из пневматического пистолета в сторону машины.

Девушка знала, что в транспортном средстве находятся пассажиры. Одна из пуль попала в висок 19-летней Кристины Эппингер, сидевшей сзади. После этого нарушительница скрылась. Однако на следующий день написала явку с повинной.

Таким образом, Кижнеровой назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, она обязана выплатить 50 тысяч компенсации морального вреда.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: ftb55.ru

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