Стрельба на дороге в Омске: девушке с пистолетом вынесли приговор

Напомним, 18 августа днем Кижнерова, будучи лишенной прав на 1,5 года, ехала за рулем Toyota Altezza по улице Думской. У светофора на пересечении с улицами 10 лет Октября и М. Жукова между кикбоксершей и водителем другого авто произошел конфликт, в ходе которого она по незначительному поводу выстрелила из пневматического пистолета в сторону машины.