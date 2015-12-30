Стрельба на дороге в Омске: девушке с пистолетом вынесли приговор

Оксане Кижнеровой, выстрелившей из пневматического пистолета в сторону автомобиля, вынесли приговор. Девушке назначили 200 часов обязательных работ.
Сегодня, 30 декабря, суд вынес решение по уголовному делу в отношении 24-летней спортсменки. Ее признали виновной в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего его кратковременное расстройство или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Напомним, 18 августа днем Кижнерова, будучи лишенной прав на 1,5 года, ехала за рулем Toyota Altezza по улице Думской. У светофора на пересечении с улицами 10 лет Октября и М. Жукова между кикбоксершей и водителем другого авто произошел конфликт, в ходе которого она по незначительному поводу выстрелила из пневматического пистолета в сторону машины.
Девушка знала, что в транспортном средстве находятся пассажиры. Одна из пуль попала в висок 19-летней Кристины Эппингер, сидевшей сзади. После этого нарушительница скрылась. Однако на следующий день написала явку с повинной.
Таким образом, Кижнеровой назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, она обязана выплатить 50 тысяч компенсации морального вреда.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: ftb55.ru