Страшная дорога в Омске: не ямы, а овраги, - хотя налоги платят все

Омичи в очередной раз задаются вопросом, кто в нашем городе несет ответственность за катастрофическое состояние некоторых дорог? Ролик с очередным омским «направлением» выложен в сеть Интернет. Не только легковые автомобили, но и грузовики, едут здесь максимально осторожно. И понять их вполне можно – дороги просто нет. Это точно город???