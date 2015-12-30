Страшная дорога в Омске: не ямы, а овраги, - хотя налоги платят все

Омичи в очередной раз задаются вопросом, кто в нашем городе несет ответственность за катастрофическое состояние некоторых дорог? Ролик с очередным омским «направлением» выложен в сеть Интернет. Не только легковые автомобили, но и грузовики, едут здесь максимально осторожно. И понять их вполне можно – дороги просто нет. Это точно город???
Кстати, недавно, омичи прислали в редакцию [email protected] сообщение об еще одном проблемном участке – неожиданно «растаяло» дорожное покрытие на улице Иртышская набережная. Около Ленинградского моста водителям стоит быть предельно внимательными, чтобы не въехать в очередной «
Улица Пушкина, центр:
Ранее: