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Страшная дорога в Омске: не ямы, а овраги, - хотя налоги платят все

30 декабря 2015, 10:05
Когда ответственные лица займутся делом?

Омичи в очередной раз задаются вопросом, кто в нашем городе несет ответственность за катастрофическое состояние некоторых дорог? Ролик с очередным омским «направлением» выложен в сеть Интернет. Не только легковые автомобили, но и грузовики, едут здесь максимально осторожно. И понять их вполне можно – дороги просто нет. Это точно город???


Кстати, недавно, омичи прислали в редакцию [email protected] сообщение об еще одном проблемном участке – неожиданно «растаяло» дорожное покрытие на улице Иртышская набережная. Около Ленинградского моста водителям стоит быть предельно внимательными, чтобы не въехать в очередной «подарок от омской мэрии».


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