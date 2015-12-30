С легким паром, или Идите в баню!



В гостиничном комплексе «Жар-птица» вас ждут:

русская баня на дровах до 15 человек: 3 тематических номера с финской сауной.

Во всех номерах есть бассейны, можно париться веником, жарить шашлык на мангале у реки. Бесплатный Wi-Fi-Интернет.

Из каждого номера можно выйти во внутренний дворик с видом на реку Омь, обтереться снежком и пожарить для себя и своей компании шашлык на мангале.

А после того как, вдоволь напарившись, не захочется ни куда ехать — можно остаться в одном из комфортабельных гостиничных номеров, например тематическом с джакузи, камином и кроватью с балдахином.