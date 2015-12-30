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С легким паром, или Идите в баню!

30 декабря 2015, 12:06
С легким паром, или Идите в баню!

До главного праздника зимы остается совсем немного. Впереди новогоднее застолье, долгие каникулы и масса свободного времени.


Самое время подумать, как мы будем избавляться от похмельного синдрома и поправлять пошатнувшееся здоровье. Планируем комфортные и веселые уик-энды в омских банях.


Жар-Птица



В гостиничном комплексе «Жар-птица» вас ждут:
русская баня на дровах до 15 человек: 3 тематических номера с финской сауной.
Во всех номерах есть бассейны, можно париться веником, жарить шашлык на мангале у реки. Бесплатный Wi-Fi-Интернет.
Из каждого номера можно выйти во внутренний дворик с видом на реку Омь, обтереться снежком и пожарить для себя и своей компании шашлык на мангале.
А после того как, вдоволь напарившись, не захочется ни куда ехать — можно остаться в одном из комфортабельных гостиничных номеров, например тематическом с джакузи, камином и кроватью с балдахином.

Цены: от 400 до 1200 рублей/час. Мы принимаем банковские карты.

Акция! Каждый 4-й час в подарок. Бесплатное пользование мангальной площадкой, посудой и принадлежностями для барбекю. Подробные условия акции — на сайте.

www.birdhot.ru
vk.com/birdhot


Меридиан



Центр отдыха «Меридиан» приглашает провести время с пользой в сауне «Лагуна».
Большой бассейн (20 кв. м) с кристально чистой водой, подсветкой, подогревом, фильтрацией, гидромассажем, водопадом и тарзанкой.
Для ваших детишек температура воды сохраняется до +28 градусов. Пол с подогревом. Танцпол. Музыкальное оборудование. Комната отдыха. Обеденная зона.
К вашим услугам бильярдный зал «Меридиан» (6 12-футовых столов для русского бильярда) и ресторан «Меридиан».
Вместимость до 10 человек.

Цены: 1600 рублей/час



Рокоссовский


В каждом номере вас ждут жаркий пар, теплые бассейны и наш радушный прием!
Рыцарский номер. Поистине брутальный, но при этом уютный номер с камином не оставит равнодушным ни одного посетителя. Площадь номера позволяет собраться большой компанией. Вместимость до 10 чел.
Уютный Восточный номер расположит для отдыха и медитации. Жаркий пар, теплый бассейн с гидромассажем, приятная музыка и массаж (массажное кресло) окунут вас в состояние покоя и гармонии.
Романтичная Венеция встретит вас жарким паром, теплым бассейном, уютной комнатой отдыха и приятной процедурой на массажном кресле. Вместимость до 6 чел.
В Классическом номере вас ждут жаркая парилка с каменкой, фитобочка и лохань с холодной водой. Вместимость до 5 человек.

У нас можно париться веником.

Цены: от 300 до 900 рублей/час


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