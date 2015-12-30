Россия займет 3 млрд долларов из-за дешевой нефти

Помимо этого, министр финансов РФ отметил, что Россией будут изучены возможности получение займа на внешних рынках в размере 3 миллиардов долларов. Согласно ожиданиям ЦБ, экономика нашей страны при базовой цене на нефть в размере 50 долларов за баррель в 2016 году продолжит свое снижение на 0,5-1%, по прогнозу Минфина ожидается рост на 0,7%.