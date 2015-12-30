Россия займет 3 млрд долларов из-за дешевой нефти

Минфин спрогнозировал среднюю цену на нефть на грядущий 2016 год, ожиданиями ведомства поделился в эфире телеканала «Россия24» министр финансов Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил готовность к любому сценарию развития событий касательно цен на «черное золото». Ожидается, что в 2016 году стоимость нефти составит в среднем 40 долларов за баррель, российское ведомство уже готово к подобной цене.
Силуанов обратил внимание, что по прогнозу годовая инфляция в России замедлится и составит от 6 до 7%, по итогам текущего года она составила 13%.
Предложения по корректировке федерального бюджета на грядущий 2016 год в конце первого квартала могут быть подготовлены Минфином. Антон Силуанов отметил, что уже подготовлен список мер по работе с расходами.
Помимо этого, министр финансов РФ отметил, что Россией будут изучены возможности получение займа на внешних рынках в размере 3 миллиардов долларов. Согласно ожиданиям ЦБ, экономика нашей страны при базовой цене на нефть в размере 50 долларов за баррель в 2016 году продолжит свое снижение на 0,5-1%, по прогнозу Минфина ожидается рост на 0,7%.
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