Перевернулся автобус с пассажирами по дороге из Омска – пострадавшие

В салоне автобуса на момент аварии находились 18 пассажиров. Всех эвакуировали из перевернувшегося автобуса, двум понадобилась помощь врачей. На месте ЧП работало 13 спасателей и спецтехника. Специалисты считают, что авария случилась из-за неблагоприятных метеоусловий. Сотрудники полиции предупредили, что плохая погода сохранится ближайшие два дня. Также они рекомендуют воздержаться в этот период от поездок за город, передает « 12 канал ».