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Перевернулся автобус с пассажирами по дороге из Омска – пострадавшие

30 декабря 2015, 12:09
Происшествие на трассе.

В Казахстане недалеко от Астаны перевернулся автобус, ехавший из Омска по Кокшетауской трассе. В салоне находились люди, некоторым понадобилась помощь медиков.

В салоне автобуса на момент аварии находились 18 пассажиров. Всех эвакуировали из перевернувшегося автобуса, двум понадобилась помощь врачей. На месте ЧП работало 13 спасателей и спецтехника. Специалисты считают, что авария случилась из-за неблагоприятных метеоусловий. Сотрудники полиции предупредили, что плохая погода сохранится ближайшие два дня. Также они рекомендуют воздержаться в этот период от поездок за город, передает «12 канал».

Фото: gtrk-omsk.ru

#Новости#ДТП#Происшествия#Город
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