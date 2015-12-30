Опасные отходы с другого города в Омске – возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк». По версии следствия, предприятия утилизировали опасные отходы, являющиеся органическими загрязнителями.
Прокуратура Омской области привлекла специалистов регионального Управления Росприроднадзора для проверки соблюдение законодательства об отходах производства потребления, о лицензировании в деятельности указанных компаний. Поводом стали сообщения в СМИ о незаконной деятельности предприятий по обезвреживанию опасных отходов.
Установлено, что в течение нескольких лет общества заключали договоры с другими организациями, в том числе работающими в иных регионах, по оказанию услуг утилизации отходов, в составе которых имеются стойкие органические загрязнители.
Обезвреживание трех тонн таких отходов стало предметом договора между ООО «Мерк» и нижегородским ООО «ЭкоХимМаш». Свои обязательства омское предприятие выполнило 18 сентября 2015 года согласно документации. Используемое для этих целей оборудование не предназначалось для обезвреживания мусора с содержанием упомянутых опасных веществ.
Прокуратура направила в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц организаций. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде ядовитые промышленные отходы хранились в подвале заброшенного производственного здания. Изначально даже шла речь о первом классе опасности найденных веществ и введении на территории, где их обнаружили, ЧС. Так вот, все это добро
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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