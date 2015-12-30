Опасные отходы с другого города в Омске – возбуждено уголовное дело

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде ядовитые промышленные отходы хранились в подвале заброшенного производственного здания. Изначально даже шла речь о первом классе опасности найденных веществ и введении на территории, где их обнаружили, ЧС. Так вот, все это добро собирались привезти в Омск .