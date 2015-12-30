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Омский митрополит: дети, зачатые в пост – шизофреники и самоубийцы

30 декабря 2015, 16:05
Владыка сослался на медиков.

Неожиданное высказывание прозвучало из уст митрополита Омского и Таврического Владимира во время телепередачи «Благовест».

Глава местного отделения РПЦ, сославшись на медиков, заявил, что около 70 процентов детей, зачатых во время поста, обязательно шизофреники, а еще около 70% из них – склонны к суициду.



Сам владыка, к слову зачат также в пограничное время. Согласно данным, взятым из открытых источников, митрополит Владимир (в миру Василий Захарович Иким) родился 1 февраля 1940 в Бессарабии (ныне Республика Молдова).

Православный календарь 1939 года имеется следующий (источник: diak.ortox.ru/kalendar/):


Вообще, омский владыка известен не только своими оригинальными фразами, но и не менее оригинальными поступками.

Известный актер, режиссер, писатель и общественный деятель Иван Охлобыстин был рукоположен в священники именно владыкой Владимиром, в то время носившего титул архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского. Произошло это где-то в начале 2000-х.


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