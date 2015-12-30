Омский митрополит: дети, зачатые в пост – шизофреники и самоубийцы

Неожиданное высказывание прозвучало из уст митрополита Омского и Таврического Владимира во время телепередачи «Благовест».
Глава местного отделения РПЦ, сославшись на медиков, заявил, что около 70 процентов детей, зачатых во время поста, обязательно шизофреники, а еще около 70% из них – склонны к суициду.
Сам владыка, к слову зачат также в пограничное время. Согласно данным, взятым из открытых источников, митрополит Владимир (в миру Василий Захарович Иким) родился 1 февраля 1940 в Бессарабии (ныне Республика Молдова).
Православный календарь 1939 года имеется следующий (источник: diak.ortox.ru/kalendar/):
Вообще, омский владыка известен не только своими оригинальными фразами, но и не менее оригинальными поступками.
Известный актер, режиссер, писатель и общественный деятель