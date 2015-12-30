Новогодние премьеры в кинотеатре «Слава»!

В новогодние праздники с первого по десятое января Вас ожидают долгожданные премьеры.
Мафия. Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто безжалостная МАФИЯ. На глазах всего мира готовится коктейль из эмоций и чувств: хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли, гордости, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…
Иван Царевич и Серый Волк 3. Царь Тридевятого царства, в честь своего 150-летия решил, что с него хватит — пора на заслуженный отдых. "Я устал. Я ухожу", — заявил самодержец и с удочкой и ведёрком удалился в деревенскую глушь. А оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что свадебного путешествия у неё не было, заграницу она не видела, "постить" в инстаграм решительно нечего и вообще. Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом — ученым и Серым Волком, погрузился на ковер-самолет и отправился в путь. А за главного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало... Но пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве..
Страна чудес. Герои фильма — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные люди, с которыми случаются самые необычные вещи, просто чудеса какие-то. Семье пожарных Семёну и Любе из Костромы выпадает шанс осуществить заветную мечту: поехать в Москву на любимую программу «Поле Чудес», где им предстоит сделать выбор всей жизни «приз или деньги?». Неопытный ППСник, но опытный неудачник Саня должен не только пережить свой первый день в патруле, но ещё принять роды у своей жены и реанимировать своего напарника. Четвёрка новоиспечённых приятелей должна во что бы то ни стало в нелётную погоду улететь в Москву, а пара юных влюблённых каким-то непостижимым способом — примирить своих непримиримых родителей. А Валере вообще предстоит решить дилемму: спасать человечество от всемирного потопа или просто улететь с дружками по караоке — пришельцами, на их cтареньком НЛО?
Стив Джобс. История жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.
Крампус. История о демоне, который во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы наказать их.
Млечный путь. В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Слово «развод» звучит вполне определенно. 1-го января, казалось бы, всё уже решено, но целая цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а в жизни есть нечто куда более важное.
Богатырша. И было предсказание славному витязю Бориполку, что у него родится сын, который станет великим воином и спасет Русь от великой напасти. Но, как всегда, все вышло наоборот: у героя родилась… дочка. А спасения Руси никто не отменял. И как сражаться с врагом, когда у него три головы, и каждая со своими выкрутасами?
Устал отдыхать? Думаешь, что видел уже все новинки? С 7 января кинотеатр «Слава» ждет гостей на рождественские премьеры.
Здравствуй, папа, Новый год! Добрейший семьянин, топ-менеджер крупной радиостанции, очень старается стать самым лучшим папочкой для своих приемных детей. Но ребята не в восторге от его сиропных воспитательных методов. Ситуация осложняется, когда приезжает родной отец детей, бунтарь и тунеядец. Папашам предстоит выяснить, кто в доме хозяин.
Выживший. Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.
Голоса большой страны. В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так как им это виделось. Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!
Омерзительная восьмерка. США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдает.
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