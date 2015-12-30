На трассе Тюмень-Омск ДТП с шестью автомобилями – один погибший

Первая автоавария произошла в районе 401-го километра. Предварительно установлено, что водитель а/м «MAN», мужчина 1968 г.р., врезался в стоящий на обочине а/м «ВАЗ-2130». Затем грузовик выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с а/м «Scania» и съехал в кювет. После этого уже второй грузовик выехал на встречку, где произошло еще одно столкновение с грузопассажирским а/м «ГАЗ».