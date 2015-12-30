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На трассе Тюмень-Омск ДТП с шестью автомобилями – один погибший

30 декабря 2015, 07:59
Шестеро с травмами.

Накануне, 29 декабря, на автодороге Тюмень-Омск во второй половине дня с небольшой разницей во времени произошли два дорожно-транспортных происшествия. В результате один человек погиб, шестеро с травмами госпитализированы.

Первая автоавария произошла в районе 401-го километра. Предварительно установлено, что водитель а/м «MAN», мужчина 1968 г.р., врезался в стоящий на обочине а/м «ВАЗ-2130». Затем грузовик выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с а/м «Scania» и съехал в кювет. После этого уже второй грузовик выехал на встречку, где произошло еще одно столкновение с грузопассажирским а/м «ГАЗ».

Итог автоаварии – пассажир «ГАЗа», мужчина 1992 г.р., погиб на месте, водитель этого же автомобиля и еще один пассажир попали в больницу.

Второе ДТП

Спустя несколько часов также на трассе Тюмень-Омск в районе 608-го километра произошла еще одна автоавария с участием двух легковых автомобилей.

Предварительно – при движении в Омск женщина-водитель «Toyota Vitz», 1971 г.р., выехала на встречную полосу, где столкнулась с а/м «Chevrolet Lanos».

В больницу попали водитель «Тойоты» и пассажир, девочка 2004 г.р., а также водитель «Шевроле», мужчина 1949 г.р., и его пассажир, мужчина 1968 г.р.

Госавтоинспекция проводит проверку.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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