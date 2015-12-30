Культовая группа из России прекращает свое существование

Для популярной российской рок-группы «Смысловые галлюцинации» грядущий 2016 год станет последним. Об этом сообщил лидер культового коллектива Сергей Бобунец на своей странице в видеохостинге YouTube.
В своем видеобращении Сергей Бобунец отметил, что в грядущем году планируется проведение тура под названием «Космос», который не будет позиционироваться в качестве прощального.
Фронтмен «Смысловых галлюцинаций» выразил благодарность всех поклонникам за вдохновение и посещение концертов, которое они передают музыкантам. «Это мое спасибо я говорю каждой клеточкой своей, со всей степенью благодарности и искренности», - добавил Сергей Бобунец.
Екатеринбургская группа «Смысловые галлюцинации» была создана более 26 лет назад, днем рождением коллектива принято считать 21 августа 1989 года. За время своего существования коллектив выпустил 10 студийных дисков, отсняв 25 клипов к своим песням.
Наиболее популярными работами популярной российской рок-группы являются «Вечно молодой», «Звезда-3000», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит» и прочие.
Последний альбом культового коллектива «Мысленный волк» вышел в 2014 году, тогда же вышел и последний к данному моменту клип «Смысловых галлюцинаций» на одноименную песню.
Фото: vk.com/glukiband