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Кремль ведет переговоры с Кудриным – экономику пора спасать

30 декабря 2015, 10:36
Возвращение экс-министра финансов во власть.

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин провел встречу, посвященную вопросу возвращения в правительство для помощи в поиске решений преодоления экономических трудностей, с Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами.

О переговорах между бывшим министром финансов и Путиным с Медведевым сообщило накануне агентство Bloomberg, по данным которого данная встреча прошла на прошлой неделе. Сам Алексей Кудрин отмечал, что неделей ранее у него состоялась встреча с Дмитрием Медведевым, на которое обсуждались экономические вопросы, речи о возможном возвращении в правительство не заходило.

Пост министра финансов Кудрин занимал с 2000 по 2011 год. Правительство он покинул после публичного конфликта с Дмитрием Медведевым, который являлся президентом страны на тот момент. На сегодняшний день Кудрин занимает пост главы Комитета гражданских инициатив, декана факультета Свободных наук и искусств Санкт-Петербургского университета.

В начале нынешнего месяца в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Алексей Кудрин может попасть на работу в Кремль для проведения реформ. Дмитрий Песков отметил, что такая информация не проходила, кадровые сплетни комментировать он не будет.

Именно при Кудрине правительству РФ удалось выплатить подавляющую часть внешних задолженностей, накопившихся с конца 1990-х годов. Собранные в государственном стабилизационном фонде средства помогли нашей стране выйти из мирового финансового кризиса 2008-2009 годов в состоянии, которое превысило первоначальные ожидания экспертов. За время своей деятельности Кудрин был удостоен нескольких наград, одна из которых – «Министр финансов 2010 года» от Euromoney.

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