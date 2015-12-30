Кремль ведет переговоры с Кудриным – экономику пора спасать

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин провел встречу, посвященную вопросу возвращения в правительство для помощи в поиске решений преодоления экономических трудностей, с Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами.
О переговорах между бывшим министром финансов и Путиным с Медведевым сообщило накануне агентство
Пост министра финансов Кудрин занимал с 2000 по 2011 год. Правительство он покинул после публичного конфликта с Дмитрием Медведевым, который являлся президентом страны на тот момент. На сегодняшний день Кудрин занимает пост главы Комитета гражданских инициатив, декана факультета Свободных наук и искусств Санкт-Петербургского университета.
В начале нынешнего месяца в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Алексей Кудрин может попасть на работу в Кремль для проведения реформ. Дмитрий Песков отметил, что такая информация не проходила, кадровые сплетни комментировать он не будет.
Именно при Кудрине правительству РФ удалось выплатить подавляющую часть внешних задолженностей, накопившихся с конца 1990-х годов. Собранные в государственном стабилизационном фонде средства помогли нашей стране выйти из мирового финансового кризиса 2008-2009 годов в состоянии, которое превысило первоначальные ожидания экспертов. За время своей деятельности Кудрин был удостоен нескольких наград, одна из которых – «Министр финансов 2010 года» от Euromoney.