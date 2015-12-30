Кремль ведет переговоры с Кудриным – экономику пора спасать

О переговорах между бывшим министром финансов и Путиным с Медведевым сообщило накануне агентство Bloomberg , по данным которого данная встреча прошла на прошлой неделе. Сам Алексей Кудрин отмечал, что неделей ранее у него состоялась встреча с Дмитрием Медведевым, на которое обсуждались экономические вопросы, речи о возможном возвращении в правительство не заходило.



Пост министра финансов Кудрин занимал с 2000 по 2011 год. Правительство он покинул после публичного конфликта с Дмитрием Медведевым, который являлся президентом страны на тот момент. На сегодняшний день Кудрин занимает пост главы Комитета гражданских инициатив, декана факультета Свободных наук и искусств Санкт-Петербургского университета.