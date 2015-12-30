Иран выпустил ракеты в сторону авианосца США

В субботу Ираном были проведены учебные стрельбы в Ормузском проливе ракетами, которые прошли на расстоянии 1,4 километра от американского авианосца Harry Truman. Не смотря на то, что ракеты не были нацелены на судно США, Вашингтон расценил действия Исламской республики как «провокационные и небезопасные».
Рядом с авианосцем Harry Truman находился эсминец Buckley, оба судна по заявлению официальных представителей американской стороны шли в коридоре для судоходства, признанном международно, не нарушая территориальных вод каких-либо государств, сообщила накануне телекомпания
Иранские ВМС предупредили по рации о начале учебных стрельб, обратившись к капитанам кораблей с просьбой не отклоняться от имеющегося курса. После чего было выпущено несколько неуправляемых ракет, которые прошли на расстоянии 1,4 километра от авианосца США. Американские представители признали, что иранцы не целили в их корабли, но подобные действия были названы небезопасными и провокационными.
Стоит отметить, что авианосец Harry Truman присоединился к антитеррористической операции против террористической группировки ИГИЛ. После прибытия в Персидский залив американское судно примкнуло к французскому авианосцу Charles de Gaulle, который был туда отправлен сразу после парижских терактов.
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