Иран выпустил ракеты в сторону авианосца США

Иранские ВМС предупредили по рации о начале учебных стрельб, обратившись к капитанам кораблей с просьбой не отклоняться от имеющегося курса. После чего было выпущено несколько неуправляемых ракет, которые прошли на расстоянии 1,4 километра от авианосца США. Американские представители признали, что иранцы не целили в их корабли, но подобные действия были названы небезопасными и провокационными.