ДТП в Омске: 11 пострадавших, 1 человек скончался

Напомним, недавно сотрудники ГИБДД провели в Омске очередную операцию «Трезвость». В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция по ней предусматривает наказание в виде штрафа – 30 тысяч рублей.