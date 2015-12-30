ДТП в Омске: 11 пострадавших, 1 человек скончался

За сутки в дежурные части полиции поступило более тысячи сообщений о преступлениях и происшествиях. В частности, составлено свыше 500 дел за нарушение ПДД.
Сотрудники полиции составили 565 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, из них 9 – за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.
Напомним, недавно сотрудники ГИБДД провели в Омске очередную операцию «Трезвость». В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция по ней предусматривает наказание в виде штрафа – 30 тысяч рублей.
Также в течение суток на дорогах города и области правоохранители зарегистрировали 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек, и еще 11 получили травмы различной степени тяжести.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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