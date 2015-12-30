Девушки разделись ради работы

Китаянки должны были продемонстрировать безупречную внешность и фигуру. Для этого девушки прошлись перед потенциальными работодателями в бикини. А они в свою очередь проверили будущих работниц на соответствие критериям отбора – рост не ниже пяти футов шести дюймов, приятная внешность, красивый голос, отсутствие шрамов на открытых участках тела. Кастинг проводило модельное агентство Oriental Beauty.