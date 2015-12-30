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Девушки разделись ради работы

30 декабря 2015, 08:44
Профессиональный смотр.

Более тысячи китайских девушек приняли участие в ежегодном профессиональном отборе, чтобы попасть на работу модели или стюардессы. Об этом сообщает «The Daily Mail».


Китаянки должны были продемонстрировать безупречную внешность и фигуру. Для этого девушки прошлись перед потенциальными работодателями в бикини. А они в свою очередь проверили будущих работниц на соответствие критериям отбора – рост не ниже пяти футов шести дюймов, приятная внешность, красивый голос, отсутствие шрамов на открытых участках тела. Кастинг проводило модельное агентство Oriental Beauty.




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