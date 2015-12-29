В Омске снова изменились цены на АЗС

В Омске снова понизились цены на бензин. На данный момент указаны следующие цены на топливо на сайте «Топ Лайна»: АИ-92 стоит 31,85 рублей, АИ-95 — 34,8 рублей, АИ-98 — 37,35 рублей. Со 2 декабря литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подешевел на 15 копеек.