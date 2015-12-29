В Омске снова изменились цены на АЗС

В Омске снова понизились цены на бензин. На данный момент указаны следующие цены на топливо на сайте «Топ Лайна»: АИ-92 стоит 31,85 рублей, АИ-95 — 34,8 рублей, АИ-98 — 37,35 рублей. Со 2 декабря литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подешевел на 15 копеек.
По данным «Газпромнефти» для корпоративных клиентов, цена на бензин марки АИ-92 составляет 31,85 рублей, АИ-95 — 34,80 рублей, АИ-98 — 37,25 рублей. С ноября на 25 копеек подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95, цены на АИ-98 упали на 30 копеек.
Согласно информации сайта «Юнигаз» («Лукойл»), стоимость бензина марки АИ-98 составляет 39,39 рублей, АИ-95 — 36,36 рублей, АИ-92 – 32,32 рубля. Таким образом, с прошлого месяца АИ-98 подешевел на 38 копеек, АИ-95 – на 36 копеек, а АИ-92 – на 55 копеек.
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