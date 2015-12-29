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В Омске отменят электрички на время праздников

29 декабря 2015, 18:14
До 10 января.

В новогодние каникулы поменяется расписание омских пригородных электричек. После 10 января поезда начнут курсировать по старому плану.

На период праздников вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Так, 30 декабря в рейс выйдет дополнительный электропоезд №6567/6568 сообщением Омск – Называевская – Омск (время отправления из Омска 15:30). С 1 по 9 января не будут ходить поезда, ориентированные на вывоз пассажиров, работающих и учащихся в городе, сообщила пресс-служба Омского региона Западно-Сибирской железной дороги.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января отменяется электрички №6661 сообщением Калачинская – Омск (время отправления со станции Калачинская в 06:10).

1, 4, 5, 6, 7 и 8 января отменяются рейсы электропоезда №6672 сообщением Омск – Калачинская (время отправления из Омска в 17:20).

3 января отменяется поезд №6482 сообщением Москаленки – Омск (время отправления со станции Москаленки в 18:55). Время указано местное.

С 10 января все поезда пригородного сообщения будут курсировать согласно прежнему графику. Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы в Омске (3812)44-31-52 и на сайте ОАО «Омск-пригород».


Фото: иллюстрация

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