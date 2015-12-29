В Омске отменят электрички на время праздников

На период праздников вносятся изменения в расписание пригородных поездов. Так, 30 декабря в рейс выйдет дополнительный электропоезд №6567/6568 сообщением Омск – Называевская – Омск (время отправления из Омска 15:30). С 1 по 9 января не будут ходить поезда, ориентированные на вывоз пассажиров, работающих и учащихся в городе, сообщила пресс-служба Омского региона Западно-Сибирской железной дороги.