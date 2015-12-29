В Омске на день перекроют центр – транспорт поедет по новым схемам

В связи с проведением в Омске
– движение автобусов №73 с улицы Красный Путь направят по улице Интернациональная и улице Ленина, далее — по утвержденной схеме;
– движение автобусов №94 в направлении поселка Амурский с моста имени «60 лет Победы» организуют по улице Фрунзе, улице Герцена, далее — по утвержденной схеме.
Вдобавок, с 12:00 до 16:00 7 января из-за перекрытия движения по улице Партизанской изменится движение городского транспорта:
– разворот автобусов №50 будет организован на проспекте Карла Маркса в районе улицы Думской, пассажиры смогут сесть в автобусы на остановке «Площадь Ленина» по проспекту Карла Маркса;
– движение автобусов №66 при следовании с улицы Думской в центре города направят по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Герцена, Гагарина, далее — по утвержденной схеме;
– движение автобусов №34 с улицы Герцена при движении в центр города организуют по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утвержденным схемам в направлении поселка Амурский,
– из центра города отправление автобусов маршрута № 34 будет организовано от остановки «Флагман».
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что для обеспечения подготовки к XXV Рождественскому полумарафону