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В Омске на день перекроют центр – транспорт поедет по новым схемам

29 декабря 2015, 11:03
Изменения в движении автобусов.

В связи с проведением в Омске рождественского полумарафона изменится схема движения общественного транспорта, а именно 7 января с 07:00 до 17:00:

– движение автобусов №73 с улицы Красный Путь направят по улице Интернациональная и улице Ленина, далее — по утвержденной схеме;

– движение автобусов №94 в направлении поселка Амурский с моста имени «60 лет Победы» организуют по улице Фрунзе, улице Герцена, далее — по утвержденной схеме.

Вдобавок, с 12:00 до 16:00 7 января из-за перекрытия движения по улице Партизанской изменится движение городского транспорта:

– разворот автобусов №50 будет организован на проспекте Карла Маркса в районе улицы Думской, пассажиры смогут сесть в автобусы на остановке «Площадь Ленина» по проспекту Карла Маркса;

– движение автобусов №66 при следовании с улицы Думской в центре города направят по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Герцена, Гагарина, далее — по утвержденной схеме;

– движение автобусов №34 с улицы Герцена при движении в центр города организуют по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утвержденным схемам в направлении поселка Амурский,

– из центра города отправление автобусов маршрута № 34 будет организовано от остановки «Флагман».

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что для обеспечения подготовки к XXV Рождественскому полумарафону по центральным улицам перекроют движение для всех видов транспорта с 07:00 до 17:00.

#Новости#Транспорт#Главное#Город#Общество
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