Город55
ГлавноеВсе новости

В Германии из-за презервативов погиб мужчина – взрыв, ранение в голову

29 декабря 2015, 09:45
Экстремальная контрацепция.

Европейские СМИ сообщают о необычной попытке ограбления в немецком городе Мюнстер, расположенном на западе страны.

«The Local.de» публикует подробности: трое местных жителей решили ограбить автомат по продаже презервативов. Произошло это в рождественскую ночь. 29-летний гражданин с двумя подельниками установили на корпусе автомата самодельное взрывное устройство и спешно бросились к машине в укрытие. Но добежать не успели – в результате взрыва кусок металла отлетел от автомата с презервативами и попал в голову одному из грабителей.


Парня спешно отвезли в больницу, однако медикам спасти его не удалось. В полиции молодые люди сначала пытались рассказать придуманную историю о неудачном падении, но в итоге признались – их друг погиб из-за презервативов.

Кстати, ограбление не принесло преступникам ничего кроме проблем. От взрыва и презервативы и деньги разлетелись в разные стороны.


#Новости#Здоровье#Главное#Криминал#Происшествия
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31