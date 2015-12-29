В Германии из-за презервативов погиб мужчина – взрыв, ранение в голову

Европейские СМИ сообщают о необычной попытке ограбления в немецком городе Мюнстер, расположенном на западе страны.
«The Local.de» публикует подробности: трое местных жителей решили ограбить автомат по продаже презервативов. Произошло это в рождественскую ночь. 29-летний гражданин с двумя подельниками установили на корпусе автомата самодельное взрывное устройство и спешно бросились к машине в укрытие. Но добежать не успели – в результате взрыва кусок металла отлетел от автомата с презервативами и попал в голову одному из грабителей.
Парня спешно отвезли в больницу, однако медикам спасти его не удалось. В полиции молодые люди сначала пытались рассказать придуманную историю о неудачном падении, но в итоге признались – их друг погиб из-за презервативов.
Кстати, ограбление не принесло преступникам ничего кроме проблем. От взрыва и презервативы и деньги разлетелись в разные стороны.