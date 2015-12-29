В Германии из-за презервативов погиб мужчина – взрыв, ранение в голову

«The Local.de» публикует подробности: трое местных жителей решили ограбить автомат по продаже презервативов. Произошло это в рождественскую ночь. 29-летний гражданин с двумя подельниками установили на корпусе автомата самодельное взрывное устройство и спешно бросились к машине в укрытие. Но добежать не успели – в результате взрыва кусок металла отлетел от автомата с презервативами и попал в голову одному из грабителей.