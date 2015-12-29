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У Птичьей гавани в Омске открылся ледяной городок с катком и горкой

29 декабря 2015, 17:07
Новогодние развлечения.

Омск начинает активно праздновать приближение Нового года. Это видно по дорожной обстановке в городе – сегодня пробки уже достигли 8-балльной отметки.

Также во всех округах нашего мегаполиса открываются тематические городки с зимними развлечениями. Сегодня, 29 декабря, в 16 часов такой парк открылся и в природном парке Птичья гавань, сообщает «Омская губерния».



В парке установлены все наиболее важные атрибуты Нового года – скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, красавица ёлка, каток, большая горка, а также традиционно освещаемая лыжная трасса.


В парке есть пункт проката спортивного инвентаря – коньки и лыжи. Здание проката расположено возле реабилитационного центра для птиц. Кроме этого, руководство Птичьей гавани планирует открыть буфет с горячими напитками, чтобы посетители смогли согреться и перекусить.



Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: парк Птичья гавань

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