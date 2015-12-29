У Птичьей гавани в Омске открылся ледяной городок с катком и горкой

Омск начинает активно праздновать приближение Нового года. Это видно по дорожной обстановке в городе – сегодня пробки уже
Также во всех округах нашего мегаполиса открываются тематические городки с зимними развлечениями. Сегодня, 29 декабря, в 16 часов такой парк открылся и в природном парке Птичья гавань, сообщает «Омская губерния».
В парке установлены все наиболее важные атрибуты Нового года – скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, красавица ёлка, каток, большая горка, а также традиционно освещаемая лыжная трасса.
В парке есть пункт проката спортивного инвентаря – коньки и лыжи. Здание проката расположено возле реабилитационного центра для птиц. Кроме этого, руководство Птичьей гавани планирует открыть буфет с горячими напитками, чтобы посетители смогли согреться и перекусить.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: парк Птичья гавань