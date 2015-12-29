Стоимость нефти рухнула. 11-летний минимум обновится до конца 2015

Накануне, к вечеру 28 декабря, серьезно усилилось падение стоимости нефти. К данному моменту цена февральских фьючерсов «черного золота» Brent на бирже ICE Futures показала снижение до 36,62 доллара за баррель, уменьшившись на 3,35% (на 1,27 доллара). На нью-йоркской товарной бирже стоимость февральского фьючерса нефти сорта WTI упала до 36,77 доллара за баррель, снизившись на 3,49% (на 1,33 доллара).
На сей раз снижению цены на нефти способствовало заявление Ирана, огласившему своим приоритетом повышение добычи углеводородов сразу после того, как им отменой санкций будут открыты экспортные ворота, сообщает агентство
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что восстановление поставок «черного золота», которые прекратились из-за введенных экономических санкций против государства, является приоритетной задачей. Сообщается о повышении в течение недели после отмены санкций экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
В случае если никто из поставщиков не будет сокращать предложение нефти, то это негативно скажется на рынке. Снизится экономический рост Китая, Европы. По мнению экспертов, к концу текущего года стоимость «черного золота» марки Brent будет минимальной за последние 11 лет.
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