Стоимость нефти рухнула. 11-летний минимум обновится до конца 2015

В случае если никто из поставщиков не будет сокращать предложение нефти, то это негативно скажется на рынке. Снизится экономический рост Китая, Европы. По мнению экспертов, к концу текущего года стоимость «черного золота» марки Brent будет минимальной за последние 11 лет.