Россияне назвали главного врага страны

Стало известно, кто является главным врагом России. Компания «Медиалогия» изучила частоту упоминания в российских СМИ во враждебном контексте США, Украины, Турции и ИГИЛ в уходящем 2015 году.
В течение первых девяти месяца текущего года главной угрозой России в СМИ считалась Украина, которая упоминалась в качестве «врага» по телевидению, в газетах и блогах в полтора раза чаще, нежели США, которые занимали вторую позицию. Уровень враждебности к обеим странам постепенно снижался по ходу 2015 года.
Кроме того, отслеживались и другие внешнеполитические враги уходящего года – ИГИЛ (запрещенная в России) и Турция. Ожидаемо, после начала российской операции в Сирии 30 сентября начался рост сообщений об ИГ, всплеск произошел 9 ноября, тогда упоминания осуществлялись в контексте «терроризм» и «угроза». Одновременно с началом российской операции в Сирии изменилась и роль США, которые стали упоминаться в качестве главных спонсоров ИГИЛ.
После инцидента, случившегося 24 ноября, когда ВВС Турции был сбит российский бомбардировщик Су-24 ситуация серьезно изменилась. Если ранее турецкую сторону в контексте терроризма упоминали около 2 раз в неделю, то после атаки самолета РФ данный показатель вырос до полутора сотен.
При этом враждебность к Украине начала снижаться в медиапространстве РФ. К концу года Турция уверенно заняла первое место в качестве главного «врага» России, опередив даже ИГ.
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