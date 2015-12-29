Россияне назвали главного врага страны

Кроме того, отслеживались и другие внешнеполитические враги уходящего года – ИГИЛ (запрещенная в России) и Турция. Ожидаемо, после начала российской операции в Сирии 30 сентября начался рост сообщений об ИГ, всплеск произошел 9 ноября, тогда упоминания осуществлялись в контексте «терроризм» и «угроза». Одновременно с началом российской операции в Сирии изменилась и роль США, которые стали упоминаться в качестве главных спонсоров ИГИЛ.