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Ранен Дмитрий Рогозин – вице-премьер в больнице

29 декабря 2015, 17:35
Выстрел из пистолета.

Занимающий пост вице-премьер Дмитрий Рогозин во время тренировочной стрельбы в тире случайно ранил себя в ногу, об этом изданию «Интерфакс» сообщил источник знакомый с ситуацией.

Именно по причине данного несчастного случая вице-премьер РФ отсутствовал на последней встрече, проводимой Владимиром Путиным, с членами правительства, которая прошла на прошлой неделе, а также на итоговом заседании кабинета министров в понедельник, 28 декабря.

На данный момент состояние Дмитрия Рогозина, находящегося в одной из московских больниц на лечении, не вызывает опасений.

Чуть более недели назад вице-премьер России на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, на котором продемонстрировал свое виртуозное овладение пистолетом.



Дмитрий Рогозин продемонстрировал, что без труда способен поражать цели, в том числе «по-македонски», то есть, с двух рук. Подписчики вице-премьера РФ пришли в восторг от увиденного, лестно комментируя навыки российского государственного деятеля.


Фото: twitter.com

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