Ранен Дмитрий Рогозин – вице-премьер в больнице

Именно по причине данного несчастного случая вице-премьер РФ отсутствовал на последней встрече, проводимой Владимиром Путиным, с членами правительства, которая прошла на прошлой неделе, а также на итоговом заседании кабинета министров в понедельник, 28 декабря.