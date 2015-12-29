Ранен Дмитрий Рогозин – вице-премьер в больнице

Занимающий пост вице-премьер Дмитрий Рогозин во время тренировочной стрельбы в тире случайно ранил себя в ногу, об этом изданию «
Именно по причине данного несчастного случая вице-премьер РФ отсутствовал на последней встрече, проводимой Владимиром Путиным, с членами правительства, которая прошла на прошлой неделе, а также на итоговом заседании кабинета министров в понедельник, 28 декабря.
На данный момент состояние Дмитрия Рогозина, находящегося в одной из московских больниц на лечении, не вызывает опасений.
Чуть более недели назад вице-премьер России на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал видео, на котором продемонстрировал свое виртуозное овладение пистолетом.
Дмитрий Рогозин продемонстрировал, что без труда способен поражать цели, в том числе «по-македонски», то есть, с двух рук. Подписчики вице-премьера РФ пришли в восторг от увиденного, лестно комментируя навыки российского государственного деятеля.
Фото: twitter.com