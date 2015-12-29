Проезд в омском пассажирском транспорте подорожает уже с января

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Такое решение стало возможным после вступления в силу изменений в законодательстве. Теперь частные перевозчики могут самостоятельно регулировать уровень цены на билет независимо от решения Региональной энергетической комиссии. Но только на нерегулируемых маршрутах.
Новый федеральный закон, вступающий в силу с 1 января 2016 года, устанавливает новые правила для частных перевозчиков. Таким образом, муниципалитетом будет составлена карта маршрутной сети. Все перевозчики поделятся на «регулируемых» – их тарифы будет утверждать РЭК, и «нерегулируемых» – они будут контролировать стоимость проезда сами.
Социально значимые транспортные маршруты войдут в карту маршрутной сети – здесь, скорей всего, будет территория муниципального транспорта. И, соответственно, тарифы РЭК. Менее значимые маршруты отдадут нерегулируемым частникам, и там уже стоимость билетов будет либо ниже, либо выше.
Считается, что такое деление позволит навести порядок в городском пассажирском транспорте, и муниципальные ПАТП перестанут нести убытки, а омичи в час пик смогут эффективней и быстрее передвигаться по городу.