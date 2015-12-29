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Проезд в омском пассажирском транспорте подорожает уже с января

29 декабря 2015, 08:17
Решение частных перевозчиков.

«12 канал» сообщает, что омские частные перевозчики приняли решение поднять стоимость проезда в маршрутных такси до 20 рублей за поездку с 12 января 2016 года. Это решение коснется не всех маршруток, а только так называемых «нерегулируемых».

Такое решение стало возможным после вступления в силу изменений в законодательстве. Теперь частные перевозчики могут самостоятельно регулировать уровень цены на билет независимо от решения Региональной энергетической комиссии. Но только на нерегулируемых маршрутах.

Новый федеральный закон, вступающий в силу с 1 января 2016 года, устанавливает новые правила для частных перевозчиков. Таким образом, муниципалитетом будет составлена карта маршрутной сети. Все перевозчики поделятся на «регулируемых» – их тарифы будет утверждать РЭК, и «нерегулируемых» – они будут контролировать стоимость проезда сами.

Социально значимые транспортные маршруты войдут в карту маршрутной сети – здесь, скорей всего, будет территория муниципального транспорта. И, соответственно, тарифы РЭК. Менее значимые маршруты отдадут нерегулируемым частникам, и там уже стоимость билетов будет либо ниже, либо выше.

Считается, что такое деление позволит навести порядок в городском пассажирском транспорте, и муниципальные ПАТП перестанут нести убытки, а омичи в час пик смогут эффективней и быстрее передвигаться по городу.



#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город
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