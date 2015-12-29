Проезд в омском пассажирском транспорте подорожает уже с января

Новый федеральный закон, вступающий в силу с 1 января 2016 года, устанавливает новые правила для частных перевозчиков. Таким образом, муниципалитетом будет составлена карта маршрутной сети. Все перевозчики поделятся на «регулируемых» – их тарифы будет утверждать РЭК, и «нерегулируемых» – они будут контролировать стоимость проезда сами.