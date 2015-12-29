Овечкин – в постели с девушкой. Ксюша Собчак – с Путиным

Некоторые светские новости, а также новости политические, мы узнаем, просматривая страницы известных людей в социальных сетях. Одной фотографии достаточно, чтобы заглянуть за кулисы частной (или общественной) жизни.
На это раз новые фото запостили мировая звезда хоккея Александр Овечкин и популярная ведущая Ксения Собчак.
У Александра размещена фотография из разряда интимных – он в постели со своей невестой, дочкой актрисы Веры Глаголевой, Анастасией Шубской. 22-летняя модель расположилась на волосатой груди хоккеиста.
Напомним, официальная помолвка Овечкина и Шубской состоялась в сентябре 2015 года. Свадьба предположительно намечена на лето 2016-го.
А вот Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в Instagram фото тоже, по сути, интимное, но совершенно иного свойства. Кадр под названием «Ревность» метко поймал выражение лица известного российского кинодеятеля Никиты Михалкова. Без комментариев…