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Овечкин – в постели с девушкой. Ксюша Собчак – с Путиным

29 декабря 2015, 08:44
Новые фото в социальных сетях.

Некоторые светские новости, а также новости политические, мы узнаем, просматривая страницы известных людей в социальных сетях. Одной фотографии достаточно, чтобы заглянуть за кулисы частной (или общественной) жизни.

На это раз новые фото запостили мировая звезда хоккея Александр Овечкин и популярная ведущая Ксения Собчак.

У Александра размещена фотография из разряда интимных – он в постели со своей невестой, дочкой актрисы Веры Глаголевой, Анастасией Шубской. 22-летняя модель расположилась на волосатой груди хоккеиста.

Напомним, официальная помолвка Овечкина и Шубской состоялась в сентябре 2015 года. Свадьба предположительно намечена на лето 2016-го.


А вот Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в Instagram фото тоже, по сути, интимное, но совершенно иного свойства. Кадр под названием «Ревность» метко поймал выражение лица известного российского кинодеятеля Никиты Михалкова. Без комментариев…



#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Общество
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