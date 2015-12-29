Овечкин – в постели с девушкой. Ксюша Собчак – с Путиным



А вот Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в Instagram фото тоже, по сути, интимное, но совершенно иного свойства. Кадр под названием «Ревность» метко поймал выражение лица известного российского кинодеятеля Никиты Михалкова. Без комментариев…