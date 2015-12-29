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Омский школьник угнал машину у своей матери

29 декабря 2015, 12:03
Привлек внимание полиции неуверенной ездой.

В городе Исилькуле сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, находящегося за рулем машины.

Накануне экипаж ГИБДД остановил ВАЗ-2108, привлекший внимание правоохранителей неуверенной ездой. Управлял автомобилем молодой человек без прав. В ходе проверки выяснилось, что транспорт принадлежит 42-летней матери водителя.

15-летнего гражданина доставили в отдел полиции. Туда же вызвали и владелицу машины. Она пояснила, что осталась ночевать у родственников, а сын в это время сидел дома. «Восьмерка» стояла у дома, ключи от нее были доступны подростку.

Полицейские провели разъяснительную беседу с женщиной о недопустимости доступа к автомобилю посторонних, поскольку случившееся могло закончиться трагедией. С подростком проводится дальнейшая профилактическая работа.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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