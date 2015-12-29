Омич, угрожая поджогом, забирал деньги у женщин – видео

Третье по счету нападение на киоск закончилось арестом. Продавец, сообщила полицейским, прибывшим на место, что в помещение зашел мужчина с банкой, из которой пахло бензином. Злоумышленник плеснул из нее на женщину, зажег зажигалку, поставил емкость на прилавок и потребовал деньги. Гражданка не испугалась: бросила в угрожавшего банку и нажала тревожную кнопку.