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Омич, угрожая поджогом, забирал деньги у женщин – видео

29 декабря 2015, 13:05
Разбойное нападение.

В Омске задержали подозреваемого в ограблении нескольких ларьков. Мужчине удавалось забирать деньги у продавцов, угрожая им поджогом.

Третье по счету нападение на киоск закончилось арестом. Продавец, сообщила полицейским, прибывшим на место, что в помещение зашел мужчина с банкой, из которой пахло бензином. Злоумышленник плеснул из нее на женщину, зажег зажигалку, поставил емкость на прилавок и потребовал деньги. Гражданка не испугалась: бросила в угрожавшего банку и нажала тревожную кнопку.

Спустя два часа подозреваемого задержали на остановке по улице Лобкова. Выяснилось, что задержанный оказался 33-летним жителем Черлакского района, судимым ранее за грабежи и разбои. Мужчина дал признательные показания после опознания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по ней составляет 8 лет лишения свободы. Устанавливается причастность гражданина к двум другим аналогичным преступлениям в Ленинском округе.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что несколько недель назад мужчина, угрожая поджогом, похитил 15 тысяч рублей из кассы в павильоне с табачными изделиями на улице Павлова.



По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото и видео: vk.com/55mvd

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