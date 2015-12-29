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Огромный кальмар замечен у побережья Японии, видео

29 декабря 2015, 19:12
Головоногий житель морских глубин.

Неуловимый житель морских глубин неожиданно появился неподалеку от побережья Японии, где его заметил местный житель, рыбачивший на своей лодке. Мужчина специально спрыгнул в воду, чтобы сделать впечатляющее видео, которое он затем выложил в Интернет.


Как сообщает японский ресурс «TV-Asahi.co.jp» снять такого гигантского кальмара удается нечасто. Эти головоногие жители морских глубин до недавнего времени считались легендой. Первый снимок многометрового гиганта ученым удалось сделать только в 2004 году, а первое видео – в 2006-м. Некоторые особи гигантских кальмаров достигают в длину 17 метров. Считается длина туловища вместе со щупальцами.



Японскому рыбаку 24 декабря 2015 года удалось снять кальмара длиной около 4 метров и около одного метра в обхвате. Территориально это происходило в префектуре Тояма, на западном побережье японского острова Хонсю, в районе швартовки рыболовецких катеров.

Сам рыбак сообщает, что «ранним утром гигантский кальмар тихо плыл мимо моей лодки». Японец не растерялся, и нырнул следом с видеокамерой.



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