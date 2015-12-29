Огромный кальмар замечен у побережья Японии, видео



Как сообщает японский ресурс «TV-Asahi.co.jp» снять такого гигантского кальмара удается нечасто. Эти головоногие жители морских глубин до недавнего времени считались легендой. Первый снимок многометрового гиганта ученым удалось сделать только в 2004 году, а первое видео – в 2006-м. Некоторые особи гигантских кальмаров достигают в длину 17 метров. Считается длина туловища вместе со щупальцами.