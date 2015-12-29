Китайцы готовят для России внедорожник за 500 тысяч

Это уже второй рестайлинг модели X60 в текущем году, судя по добытым снимкам, новые изменения являются довольно существенными. Дизайнерами изменили форму противотуманных фар и главной оптики, бампера, также изменения коснулись и решетки радиатора, на который логотип бренда был заменен на его же название. Снимков с изображением салона нет, но согласно утверждениям экспертов, кардинальных изменений ожидать не стоит.