Китайцы готовят для России внедорожник за 500 тысяч

Раздобыть снимки нового внедорожникаLifan X60 удалось фотошпионам, ожидается, что автомобиль появится в продаже в 2016 году.
Это уже второй рестайлинг модели X60 в текущем году, судя по добытым снимкам, новые изменения являются довольно существенными. Дизайнерами изменили форму противотуманных фар и главной оптики, бампера, также изменения коснулись и решетки радиатора, на который логотип бренда был заменен на его же название. Снимков с изображением салона нет, но согласно утверждениям экспертов, кардинальных изменений ожидать не стоит.
Китайский автопроизводитель официальных заявлений по поводу своей новинки еще не делал в связи с чем еще неясно, в каких странах рестайлинговый кроссовер Lifan X60 будет продаваться. Но учитывая популярность нынешней модели X60 в России, стоит ожидать экспорта китайского авто в нашу страну.
Стоимость кроссовера Lifan X60, доступного сейчас в продаже в России, начинаются от 529 тысяч рублей, соответственно ресталинговая модель будет немного дороже.
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