Евро взлетел выше 80 рублей – дорожающая нефть не помогают

Американская национальная валюта при утреннем открытии торгов сначала достигла отметки в 72,5 рубля, после он поднялся еще выше до 72,82 рубля. До такого уровня доллар не поднимался с 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован его рекордный с деноминации 1998 года показатель в 80,1 рубля.