Евро взлетел выше 80 рублей – дорожающая нефть не помогают

Курс доллара превысил зафиксированный максимум 2015 года, тогда американская валюта стоила 72,467 рубля. Падение рубля произошло в ходе валютных торгов на Московской бирже.
Американская национальная валюта при утреннем открытии торгов сначала достигла отметки в 72,5 рубля, после он поднялся еще выше до 72,82 рубля. До такого уровня доллар не поднимался с 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован его рекордный с деноминации 1998 года показатель в 80,1 рубля.
Также вырос на Московской бирже и курс евро до 80,02 рубля. Стоит отметить, что европейская валюта впервые поднялась выше отметки в 79,8 рубля впервые с конца лета 2015 года.
Падение рубля происходит на фоне восстановления цен на нефть, которые вчера также показали серьезное снижение. Сегодня стоимость «черного золота» сорта Brent поднялась до отметки в 36,85 долларов, показав рост на 0,6% относительно уровня закрытия предыдущих торгов, в ходе торгов на бирже ICE.
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