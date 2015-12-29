Десять лучших фильмов 2015 года – более 360 млн пиратских скачиваний

Данные опубликованы порталом Variety со ссылкой на Excipio – компанию, занимающуюся отслеживанием нелегальных публикаций кинофильмов в Интернете. Наиболее популярным на просторах Интернета была космическая драма Кристофера Нолана, выпущенная еще в 2014 году, «Интерстеллар». Фильм скачали более 46 миллионов раз.