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Десять лучших фильмов 2015 года – более 360 млн пиратских скачиваний

29 декабря 2015, 15:14
Фантастика на первом, шпионы – на последнем.

Опубликован список фильмов, которые в большей мере пострадали от пиратов. Рейтинг составлялся в зависимости от количества скачиваний лент.

Данные опубликованы порталом Variety со ссылкой на Excipio – компанию, занимающуюся отслеживанием нелегальных публикаций кинофильмов в Интернете. Наиболее популярным на просторах Интернета была космическая драма Кристофера Нолана, выпущенная еще в 2014 году, «Интерстеллар». Фильм скачали более 46 миллионов раз.



На два миллиона меньше нелегальных скачиваний, более 44 миллионов, у боевика «Форсаж 7», который стал последним фильмом, в котором снялся Пол Уокер, погибший в результате автокатастрофы 30 ноября 2013 года.



Замкнула тройку лидеров данного рейтинга лента из вселенной Marvel – «Мстители: Эра Альтрона», которую пользователи всемирной паутины сказали более 41 миллиона раз.



Далее расположились такие картины, как «Мир Юрского периода» (более 38,8 миллиона скачиваний), «Безумный Макс: дорога ярости» (свыше 38,4 миллиона скачиваний), «Снайпер» (почти 34 миллиона скачиваний), «50 оттенков серого» (больше 32 миллионов скачиваний), «Хоббит: Битва пяти воинств» (свыше 31,5 миллиона скачиваний), «Терминатор: Генезис» (более 31 миллиона скачиваний), «Kingsman: Секретная служба» (свыше 30,9 миллиона скачиваний).



Таким образом, вышеперечисленные картины были нелегально скачены более 366 миллионов раз.


Фото: кадр из к/ф «Интерстеллар»

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