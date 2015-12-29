Авангард vs Северсталь: четыре гола, Фурх установил выдающийся рекорд

Заключительный в 2015 году матч «Авангард» провел на домашней «Арене Омск» с череповецкой «Северсталью». В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом, в прошлой встрече «ястребы» одержали гостевую победу со счетом 3:4.
В общей сложности в рамках чемпионатов КХЛ «Авангард» и «Северсталь» встречались друг с другом 14 игр, в 9 из которых побеждали «ястребы», 5 побед в активе у череповецких хоккеистов.
Сегодняшним домашним матчем омской дружине удалось завершить 2015 год на мажорной ноте уверенной победой на «Северсталью» со счетом 4:0. Заброшенной шайбой отметился показывающий впечатляющую игру после возвращения в Омск Максим Казаков, также голами отметились Михал Кемпни, Илья Михеев и Петр Хохряков, признанный лучшим игроком встречи.
Доминик Фурх, отстояв "на ноль» 6 раз в нынешнем сезоне, уже побил рекорд Кари Рамо, установленный в сезоне 2010-2011, тогда финский голкипер сохранил ворота «Авангарда» в неприкосновенности 5 раз в регулярном чемпионате.
29 декабря, «Арена Омск», 8 270 зрителей.
«Авангард» (Омская область) – «Северсталь» (Череповецк) - 4:0 (0:0; 1:0; 3:0)
Вратари: Фурх – Магарилов
Силовые приемы: «Авангард» - 13; «Северсталь» - 11.
Штрафные минуты: «Авангард» - 6; «Северсталь» - 4.
Вбрасывания: «Авангард» - 23; «Северсталь» - 17.
Броски в створ ворот: «Авангард» - 31; «Северсталь» - 15.
Голы:
1:0 - Казков (Лемтюгов) - 31:27
2:0 - Хохряков (Михеев) - 47:31
3:0 - Кемпни (Пережогин) - 54:56
4:0 - Михеев (Пьянов) - 58:40
Фото: hawk.ru