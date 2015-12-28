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Вылет с дороги в Омске у пешеходного перехода, видео

28 декабря 2015, 07:29
Опасный маневр.

Экстремальная погода, стоящая в нашем городе этой зимой, заставляет водителей быть максимально внимательными на дорогах. Если 26 декабря в субботу в Омске было плюс 2 градуса тепла, то уже на следующий день 27 декабря были «стандартные» минус 5.

Очевидцы сообщают редакции [email protected] о многочисленных опасных ситуациях на дорогах. Вот такой «вылет» зафиксировал видеорегистратор у пешеходного перехода на улице Иртышская набережная в районе магазина «Океан»:



Ранее, напомним, также видеорегистратор зафиксировал опасный маневр на Ленинградском проспекте – отрезке дороги между Левобережной развязкой и Ленинградским мостом:



Будьте внимательны на дорогах! Впереди новогодние праздники – постарайтесь не доставить неприятностей себе и другим участникам движения!

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