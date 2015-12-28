Вылет с дороги в Омске у пешеходного перехода, видео

Экстремальная погода, стоящая в нашем городе этой зимой, заставляет водителей быть максимально внимательными на дорогах. Если 26 декабря в субботу в Омске было плюс 2 градуса тепла, то уже на следующий день 27 декабря были «стандартные» минус 5.