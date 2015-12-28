Владимир Путин меняет мир

Тысячи политиков получили в подарок от администрации президента книгу «Слова, меняющие мир». Данная работа представляет из себя сборник цитат Владимира Путина, которое было издано движением «Сеть», получившее крупные государственные гранты.
Часть политиков получила подарок к Новому году от Володина, представитель движения «Сеть», после совещания, в котором принимали участие около 50 политических деятелей, входящих в Госдуму, Совет Федераций и Общественную палату. Также работа отправляется по почте спикерам региональных заксобраний, губернаторам, представителям ОНФ, некоторым депутатам Госдумы, секретарям региональных палат и членам совета Общественной палаты. Кроме того, подобный подарок получат и чиновники внутриполитического управления Кремля, сообщает
В книге «Слова, меняющие мир» собраны речи и статью Президента РФ, которые позволяют понять ориентиры и ценностные принципы, лежащие в основе важнейших внешне- и внутреннеполитических решений.
Отмечается, что книга – традиционный подарок к Новому году. Подобного рода подарок является частью образовательной программы управления внутренней политикой наравне с регулярно проходящими учебными семинарами. Годом ранее Володин дарил политическим деятелям книги философов, которых любит Путин – Владимира Соловьева, Ивана Ильина, Николая Бердяева.
К данному моменту еще неизвестно, какие именно высказывания Владимира Путина попали в данный сборник. Но следует отметить, что два недавних выступления главы государства были «разобраны на цитаты».
Фото: kremlin.ru