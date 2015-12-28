Владимир Путин меняет мир

Часть политиков получила подарок к Новому году от Володина, представитель движения «Сеть», после совещания, в котором принимали участие около 50 политических деятелей, входящих в Госдуму, Совет Федераций и Общественную палату. Также работа отправляется по почте спикерам региональных заксобраний, губернаторам, представителям ОНФ, некоторым депутатам Госдумы, секретарям региональных палат и членам совета Общественной палаты. Кроме того, подобный подарок получат и чиновники внутриполитического управления Кремля, сообщает РБК .