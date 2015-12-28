Россиян призывают не покидать страну, сдать купленные билеты

Россиянам советую отказаться от новогодних поездок за границу из соображений безопасности. С данным заявлением выступил зампред Госдумы по противодействию коррупции и безопасности Дмитрий Горовцов в эфире радиостанции «
Дмитрий Горовцев отметил, что любое предупреждение иностранных государств или российских спецслужб по части совершения терактов нужно воспринимать довольно серьезно. Россиянам, которые уже успели приобрести билеты, парламентарий посоветовал сдать билеты в целях безопасности.
Сам Дмитрий Горовцев сообщил, что планирует провести грядущие новогодние праздники в Москве и Подмосковье.
Ранее рядом европейских столиц были получены предупреждения о возможных терактах от разведывательных служб. Отмечается, что нападения могут быть осуществлены с помощью взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Сведения о том, какие именно населенные пункты находятся под угрозой нет.
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