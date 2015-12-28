Россиян призывают не покидать страну, сдать купленные билеты

Ранее рядом европейских столиц были получены предупреждения о возможных терактах от разведывательных служб. Отмечается, что нападения могут быть осуществлены с помощью взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Сведения о том, какие именно населенные пункты находятся под угрозой нет.