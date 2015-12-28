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Россиян призывают не покидать страну, сдать купленные билеты

28 декабря 2015, 11:06
Из соображений безопасности.

Россиянам советую отказаться от новогодних поездок за границу из соображений безопасности. С данным заявлением выступил зампред Госдумы по противодействию коррупции и безопасности Дмитрий Горовцов в эфире радиостанции «ГоворитМосква».

Дмитрий Горовцев отметил, что любое предупреждение иностранных государств или российских спецслужб по части совершения терактов нужно воспринимать довольно серьезно. Россиянам, которые уже успели приобрести билеты, парламентарий посоветовал сдать билеты в целях безопасности.

Сам Дмитрий Горовцев сообщил, что планирует провести грядущие новогодние праздники в Москве и Подмосковье.

Ранее рядом европейских столиц были получены предупреждения о возможных терактах от разведывательных служб. Отмечается, что нападения могут быть осуществлены с помощью взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Сведения о том, какие именно населенные пункты находятся под угрозой нет.


Фото: иллюстрация

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