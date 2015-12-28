Перед Новым годом омичам отключат холодную воду

Также, 29 декабря, пройдет ремонт на водопроводе по улице 22 Апреля. С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на нескольких улицах Советского округа: Энтузиастов 16, 16а, 18 (в/ч Белые медведи), 3 колония, 22 Апреля 54а, 52, 50, 48, 56/1, 17, 56, Круговой 1 (детский сад), Мамин-Сибиряк, 15, 50 лет Октября 116, 116/1, 118, 118а, водоразборные колонки по ул. 50 лет Октября и ул. Круговая.