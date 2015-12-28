Перед Новым годом омичам отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на водопроводах по улицам Зеленая, Звездова и 22 Апреля на некоторых улицах в Омске отключат холодную воду.
Сегодня, 28 декабря до 20:00 под отключение попадут абоненты улиц: Декабристов, 6, 16, 30 лет ВЛКСМ, 19, 23, Учебной, 9а, Звездова, 39, 23, 24, 19, 11, 13, 14, Омской, 22, М. Жукова, 7.
Машину с питьевой водой установят по адресу: улица Звездова, 11 с 12.00 до окончания работ, сообщила пресс-служба «ОмскВодоканала».
Завтра, 29 декабря, пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице Зеленая, 15/1. Холодное водоснабжение отключат с 11:00 до 22:00 на следующих объектах: улица Раздольная, 2, 4, 8, 12, водоразборные колонки (7шт), склады торгового центра «Омский», улица 22-го Партсъезда, 98 к. 3а, улица 22-го Партсъезда, 98 к. 2, улица 22-го Партсъезда, 98в,98а, 98г, 98б, улица Зеленая 13, улица 22-го Партсъезда, 100/3 (торговая компания «Спринг»), улица 22-го Партсъезда, 98 к. 3, улица Раздольная, 1(плодоовощная база), улица 22-го Партсъезда 100 к. 2(административное здание), улица Успешная 51(НПО «Мир»), котельная кислородного завода, Барнаульский пер. 6, улица Пристанционная, 21, улица Нахимова, 8, улица Зеленая, 10, улица Разездная, 14 («ОмскВинпром»), улица Ершова 80, 80/10-ч./с, улица 22-го Партсъезда, 103а, Банаульский пер.-ч./с., улица Зеленая, 16 (ООО «Сибсыр»).
Также, 29 декабря, пройдет ремонт на водопроводе по улице 22 Апреля. С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на нескольких улицах Советского округа: Энтузиастов 16, 16а, 18 (в/ч Белые медведи), 3 колония, 22 Апреля 54а, 52, 50, 48, 56/1, 17, 56, Круговой 1 (детский сад), Мамин-Сибиряк, 15, 50 лет Октября 116, 116/1, 118, 118а, водоразборные колонки по ул. 50 лет Октября и ул. Круговая.
Фото: иллюстрация