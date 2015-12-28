Открытие нового клуба в Омске – персональный подход





Спустя три часа после начала, соревнования подошли к концу – победители определились. За третье место атлеты получили сертификаты на сумму в 700 рублей, за второе – 1000 рублей, за первое – клубные карты на месяц посещения студии. Затем началась викторина, в которой поучаствовал каждый. В общем, все ушли домой с призами.