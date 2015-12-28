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Открытие нового клуба в Омске – персональный подход

28 декабря 2015, 11:01
Новогодняя вечеринка.

В Омске не так много студий персонального тренинга. Одна из таких открылась на Левом берегу. По случаю события в спортивном клубе провели соревнования для горожан. Победители получили подарочные сертификаты и клубные карты на месяц.

В честь своего открытия клуб «База» организовал праздничную фитнес-вечеринку. В этот день посетители приобрели абонементы со скидками до 60%, попытали удачу в викторине, продегустировали спортивное питание и, конечно же, посоревновались.



На мероприятии выступили чемпионы России и Европы с показательным шоу «Силовое жонглирование». Затем начался сам турнир. Мужчины участвовали в «новогоднем жиме» и армрестлинге, а женщины – в троеборье: планка, присед на статику, отжимания.



Претендентов на главный приз среди мужчин оказалось немало, развязалась настоящая борьба. Особенно зрелищным оказался армрестлинг, который, к слову, судил чемпион мира по данному виду спорта Александр Воронецкий. Противостояние было настолько мощным, что стол ходил ходуном. Несмотря на соперничество, атмосфера в зале царила дружелюбная, спортсмены поддерживали друг друга.



Спустя три часа после начала, соревнования подошли к концу – победители определились. За третье место атлеты получили сертификаты на сумму в 700 рублей, за второе – 1000 рублей, за первое – клубные карты на месяц посещения студии. Затем началась викторина, в которой поучаствовал каждый. В общем, все ушли домой с призами.

Спортивный клуб «База»

г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 9а

Телефон: +7 (3812) 49-49-44

Часы работы: пн-пт с 9:00 до 22:00

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