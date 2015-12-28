Омские кинотеатры получат 40 миллионов из Москвы на новое оборудование

Фонд кино опубликовал итоги конкурса по поддержке кинотеатров в различных населенных пунктах страны с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Наш регион получит деньги из федерального бюджета на обустройство 8 кинотеатров. Столько площадок планируется модернизировать только в омской области и Республике Башкортостан. В других регионах эта цифра варьируется от 1 до 7, сообщила пресс-служба министерства культуры Омской области.