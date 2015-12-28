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Омские кинотеатры получат 40 миллионов из Москвы на новое оборудование

28 декабря 2015, 17:58
Новая цифровая техника.

В районах Омской области модернизируют кинотеатры. Всего из федерального бюджета на эти цели выделят 40 миллионов рублей.

Фонд кино опубликовал итоги конкурса по поддержке кинотеатров в различных населенных пунктах страны с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Наш регион получит деньги из федерального бюджета на обустройство 8 кинотеатров. Столько площадок планируется модернизировать только в омской области и Республике Башкортостан. В других регионах эта цифра варьируется от 1 до 7, сообщила пресс-служба министерства культуры Омской области.

Всего на конкурс отправили 655 заявок из 79 субъектов России. Позже специалисты фонда составили перечень получателей средств на оснащение цифровым оборудованием 143 кинозалов в 125 населенных пунктах.

Таким образом, в следующем году в Тарском, Большереченском, Исилькульском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Русско-Полянском и Таврическом муниципальных районах модернизируют кинотеатры. Каждая площадка получит по 5 миллионов рублей.

Фото: иллюстрация

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