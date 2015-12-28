Омск дожил до трех двоек – дороги, деревья, транспорт

Для решения ряда проблем используется также грантовая поддержка. Здесь победители определяются по конкурсу. Через этот механизм в 2015 году были выделены средства, которые пошли на оборудование 23 детских игровых площадок, благоустройство четырех скверов, ремонт двух хоккейных коробок, обустройство двух спортивных площадок, создание мемориальных комплексов и других объектов.

