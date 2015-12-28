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Омск дожил до трех двоек – дороги, деревья, транспорт

28 декабря 2015, 13:59
Тернистый путь к 300-летию.

На фоне усиления действий региональных властей, связанных с подготовкой к 300-летнему юбилею, в последнее время также усилилась и критика со стороны жителей нашего мегаполиса по вопросам, связанным с благоустройством Омска, с дорогами, скверами и другими элементами городской среды.

Дорожная проблематика стала настолько яркой и актуальной, что губернатор Омской области Виктор Назаров принял беспрецедентное решение выделить в 2016 году на ремонт один миллиард рублей.

В ожидании этого, омичи шутят: «Омск докатился до трех двоек. За дороги, озеленение и общественный транспорт, по-видимому». Именно так они охарактеризовали достижения часов обратного отсчета «300-летия Омска» показателя в 222 дня.


Кстати, не всё так негативно, как считают некоторые наши сограждане. Например, сегодня, на аппаратном совещании в мэрии как раз обсуждались вопросы, связанные с созданием комфортной среды проживания омичей и роли в этом КТОСов.

Система территориального общественного самоуправления Омска в настоящее время – это 76 общественных объединений, более 28 тысяч участников, свыше 90% территории города, охваченной их деятельностью, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2015 году силами ТОС и жителей благоустроено 1627 дворов,153 улицы частного сектора, 52 сквера. Обустроено около 10 000 клумб и цветников, построено или отремонтировано около 1000 малых архитектурных форм и почти 70 спортивных площадок.

Для решения ряда проблем используется также грантовая поддержка. Здесь победители определяются по конкурсу. Через этот механизм в 2015 году были выделены средства, которые пошли на оборудование 23 детских игровых площадок, благоустройство четырех скверов, ремонт двух хоккейных коробок, обустройство двух спортивных площадок, создание мемориальных комплексов и других объектов.



#Новости#Недвижимость#Город
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