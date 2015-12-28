НТВ посмеялся над Омском – снова в центре внимания

Начинается все с того, что корреспондент телеканала пишет письмо Деду Морозу, в котором просит хорошие дороги, отмечая, что надеяться больше не на кого. Волшебник вместе со Снегурочкой преступают к ямочному ремонту, используя щебень и цемент. После этого журналист перешёл к основной теме сюжета – «дорожной фее». На экране появляется Вероника Бобрусь, девушка закупает в магазине необходимые материалы для починки выбоин. Затем происходит всем известная история. Автоледи направляется к очередной яме, приговаривая «достали дороги такие».