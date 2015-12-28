НТВ посмеялся над Омском – снова в центре внимания

Над Омском снова посмеялись в эфире телепрограммы, на этот раз на НТВ. Темой для шуток стали местные дороги.
В эфире шоу для автолюбителей «Первая передача» на НТВ Омск стал одной из тем для сюжета. Как и раньше, в центре внимания оказалась история с «дорожной феей»
Начинается все с того, что корреспондент телеканала пишет письмо Деду Морозу, в котором просит хорошие дороги, отмечая, что надеяться больше не на кого. Волшебник вместе со Снегурочкой преступают к ямочному ремонту, используя щебень и цемент. После этого журналист перешёл к основной теме сюжета – «дорожной фее». На экране появляется Вероника Бобрусь, девушка закупает в магазине необходимые материалы для починки выбоин. Затем происходит всем известная история. Автоледи направляется к очередной яме, приговаривая «достали дороги такие».
Напомним, впервые «дорожная фея» появилась на улице Пушкина. Девушка