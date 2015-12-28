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НТВ посмеялся над Омском – снова в центре внимания

28 декабря 2015, 11:37
Тема для шуток.

Над Омском снова посмеялись в эфире телепрограммы, на этот раз на НТВ. Темой для шуток стали местные дороги.

В эфире шоу для автолюбителей «Первая передача» на НТВ Омск стал одной из тем для сюжета. Как и раньше, в центре внимания оказалась история с «дорожной феей» (смотреть с 10:08 минуты).

Начинается все с того, что корреспондент телеканала пишет письмо Деду Морозу, в котором просит хорошие дороги, отмечая, что надеяться больше не на кого. Волшебник вместе со Снегурочкой преступают к ямочному ремонту, используя щебень и цемент. После этого журналист перешёл к основной теме сюжета – «дорожной фее». На экране появляется Вероника Бобрусь, девушка закупает в магазине необходимые материалы для починки выбоин. Затем происходит всем известная история. Автоледи направляется к очередной яме, приговаривая «достали дороги такие».


Напомним, впервые «дорожная фея» появилась на улице Пушкина. Девушка самостоятельно латала выбоину. Омичи инициативу горожанки поддержали, позже у нее появились последователи. Изначально мэрия к действиям Вероники отнеслась прохладно, назвав такой ремонт непрофессиональным. Тем не менее слава набирала обороты. О «Дорожной фее» узнали за границей, а Иван Ургант вступился за девушку в эфире популярного шоу на Первом канале. Вскоре администрация все-таки решила пойти Бобрусь навстречу.

#Новости#Авто#Общество#Город
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