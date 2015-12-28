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Новый современный микроавтобус «ГАЗель Next Citiline»

28 декабря 2015, 15:34
Новый современный микроавтобус «ГАЗель Next Citiline»

Что важно для пассажиров, перемещающихся по городу? Конечно, в первую очередь безопасность и маневренность! Компания «Гарант-Авто» предлагает «ГАЗель Next Citiline», отвечающую этим запросам, с приятной выгодой 150 000 рублей.

Мегаполис нельзя представить без маршрутных такси. В семействе ГАЗ есть такой микроавтобус, который идеально подходит для современных городских условий, — это «ГАЗель Next Citiline».

Микроавтобус «ГАЗель Next Citiline» характеризуется вместительностью и просторностью салона, в нем 19 посадочных мест. Высота кузова составляет 190 см, что обеспечивает комфорт пассажиров в поездке. По салону микроавтобуса легко передвигаться, так как ряды сидений расположены в шахматном порядке. Кресла также максимально мягкие, удобные даже при поездке на длительные расстояния. В микроавтобусе «ГАЗель Next Citiline» большие панорамные окна, обеспечивающие прекрасный обзор.

«ГАЗель Next Citiline» — это замечательные условия поездки для пассажиров и для водителя. В кабине водителя находятся все необходимые в работе приборы, положения кресла и руля регулируются, большие окна обеспечивают хороший обзор, следить за ситуацией на дороге позволяют увеличенные зеркала заднего вида.

При всех своих положительных характеристиках микроавтобус «ГАЗель Next Citiline» имеет оригинальный привлекательный дизайн и оптимальные габариты. Его длина около 6 метров, что обеспечивает его маневренность на дороге. Данный автомобиль оснащен мощным двигателем, имеет крепкую, но в то же время мягкую подвеску. «ГАЗель Next Citiline» универсален, подходит как для городских маршрутов, так и для пригородных направлений. При всех своих достоинствах микроавтобус семейства ГАЗ экономичен — расход топлива составляет всего 15 литров на 100 км.

До конца декабря микроавтобус «ГАЗель Next Citiline» в компании «Гарант-Авто» можно приобрести на выгодных условиях. Скидку 150 000 рублей на «ГАЗель Next Citiline» можно получить при покупке микроавтобуса по схеме трейд-ин или по программе утилизации*. Скидка может суммироваться с выгодой по «Государственной программе льготного автокредитования».

В дополнение покупателям автомобиля «ГАЗель Next Citiline» компания «Гарант-Авто» предлагает несколько уникальных предложений**:
• рассрочку при покупке «ГАЗель Next Citiline» на 3 года,
• специальные условия при покупке «ГАЗель Next Citiline» для корпоративных клиентов,
• сезонную скидку на автомобили «ГАЗель».

Купить автомобиль «ГАЗель Next Citiline» можно в салоне единственного официального дилера ГАЗ в Омске — «Гарант-Авто»:
ул. Суворова, 89.

+7 (3812) 90–60–60


* Подробности уточняйте в компании «Гарант-Авто».
** Условия спецпредложений уточняйте в компании «Гарант-Авто». Рассрочку предоставляют «Русфинанс Банк» (ООО), ВТБ24 (ПАО) и «Европа банк» (АО).

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