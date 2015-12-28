Новый современный микроавтобус «ГАЗель Next Citiline»

При всех своих положительных характеристиках микроавтобус «ГАЗель Next Citiline» имеет оригинальный привлекательный дизайн и оптимальные габариты. Его длина около 6 метров, что обеспечивает его маневренность на дороге. Данный автомобиль оснащен мощным двигателем, имеет крепкую, но в то же время мягкую подвеску. «ГАЗель Next Citiline» универсален, подходит как для городских маршрутов, так и для пригородных направлений. При всех своих достоинствах микроавтобус семейства ГАЗ экономичен — расход топлива составляет всего 15 литров на 100 км.



